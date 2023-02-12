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Deprem sonrası cezaevinden 165 firar

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem cezaevlerinde de soruna neden oldu. Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'nde deprem sonrası ortaya çıkan hasar ve olaylar sonrası 165 mahkum firar etti. 

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:30
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Deprem sonrası cezaevinden 165 firar

Deprem sonrası cezaevinden 165 firar
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Oda TV'den Masum Gök'ün haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'nde deprem sonrası ortaya çıkan hasar ve olaylar sonrası 165 mahkum firar etti. Bu mahkumlardan bir kısmı yakalansa da birçoğu hala firar durumunda. Güvenlik güçleri firari mahkumları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

"FİRAR YOK" DEMİŞTİ 

Kahramanmaraş'taki cezaevinde çıkan olaylarla ilgili yapılan resmi açıklamada firar olamadığı belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı: "Yaşanan olayda, Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştığı, kurum dış güvenliği sağlamakla görevli olan jandarma taburunun mevzuat çerçevesinde müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlenmiş ve kurum güvenliği sağlanmıştır.

Yapılan müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiştir. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır."

E TİPİ CEZAEVİNDE HANGİ SUÇLULAR KALIR

E tipi cezaevinde ağır suçlular yer alır. Özellikle cinayet ya da tecavüz gibi suçlar işlemiş olan kişilerin yer aldığı cezaevi olarak öne çıkar. Cinayet ile tecavüz açısından farklılık gözetmeksizin, bu suçu işlemiş olan kişiler E tipi cezaevinde yatar.

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