12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hamile kadın ve kızının enkaz altında 137 saatlik yaşam mücadelesi

Hamile kadın ve kızının enkaz altında 137 saatlik yaşam mücadelesi

Hatay'da enkaz altındaki hamile kadın ve kızı depremden 137 saat sonra kurtarıldı

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:11
Takip Et

Hamile kadın ve kızının enkaz altında 137 saatlik yaşam mücadelesi

Hamile kadın ve kızının enkaz altında 137 saatlik yaşam mücadelesi
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.

Rize'den bölgeye giden Rize Arama Kurtarma ekibi, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir enkazdan ses geldiğini tespit ederek çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne yaşam koridoru açan ekipler, depremden 137 saat sonra hamile bir kadın ile 3 yaşındaki kızını bulunduğu yerden çıkarttı.
Hamile kadın ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin anne ve kızını kurtarmak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
1
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
2
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
3
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
5
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
6
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
7
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor! İlk lider olacak
﻿Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor! İlk lider olacak
﻿Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor! İlk lider olacak
﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
﻿152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
﻿152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
﻿152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
﻿Kiralık formülü uygulanacak. Beşiktaş'ta flaş Emrecan Uzunhan gelişmesi
﻿Kiralık formülü uygulanacak. Beşiktaş'ta flaş Emrecan Uzunhan gelişmesi
﻿Kiralık formülü uygulanacak. Beşiktaş'ta flaş Emrecan Uzunhan gelişmesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.