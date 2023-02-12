Hamile kadın ve kızının enkaz altında 137 saatlik yaşam mücadelesi

Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.

Rize'den bölgeye giden Rize Arama Kurtarma ekibi, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir enkazdan ses geldiğini tespit ederek çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne yaşam koridoru açan ekipler, depremden 137 saat sonra hamile bir kadın ile 3 yaşındaki kızını bulunduğu yerden çıkarttı.

Hamile kadın ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin anne ve kızını kurtarmak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.(AA)