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Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Türk spor medyasının önde gelen isimlerinden, köşe yazarı ve yorumcu Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:23
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Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı. Uluç’un cenazesinde siyaset, spor ve medya dünyasından birçok kişi birlikte saf tuttu. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıncal Uluç’un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

BEDRETTİN DALAN: ONA HAYATIM BOYUNCA MİNNETTAR KALACAĞIM

Türkiye’nin, Hıncal Uluç gibi bildiği yoldan şaşmayan gazetecilere ihtiyacı olduğunu dile getiren Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan, “Kendisiyle ilişkimizi askerlik yıllarından itibaren hiç kaybetmedik. 50 yıla yakın arkadaşlığımız vardı. Bu müddet zarfında gazetecilikte kendi doğrusundan hiç şaşmadı. Ama bir tarafı varki onu her zaman şükranla yad edeceğiz. Geçmiş dönemdeki siyahi olaylar nedeniyle üzerime atılan iftirada Hıncal hep yanımda oldu. Hatırladığım kadarıyla en az 4 defa köşesinde benim masum olduğuma inandığını tüm ülkeye duyurdu. Netice itibari ile onun da dediği gibi gerçek gün yüzüne çıktı. Ona hayatım boyunca minnettar kalacağım. Allah rahmet eylesin. Umarım onun gibi korkusuz gazeteciler hep var olur” dedi.

FARUK SÜREN: GALATASARAY’IN İYİLİĞİ İÇİN BİZLERİ DE ELEŞTİRMEKTEN HİÇ GERİ DURMADI

Merhum Uluç ile çok fazla anısının bulunduğunu dile getiren Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren ise, “Hıncal Bey çok önemli bir yazar ve eleştirmendi. Değerli bir kaybımız oldu. Kendine has bir üslubu vardı. Zaten o üslubu Hıncal'ı Hıncal yapan özelliğidir. Hıncal Uluç iyi bir Galatasaraylıydı. Ama Galatasaray’ın iyiliği için de bizleri de eleştirmekten hiç geri durmadı. Kendisi ile çok anımız var. Ama son süreçte sağlık sorunları sebebiyle kimse ile görüşmek istemiyordu. Cümlemizin başı sağolsun. Ailesine de Allah sabır versin” ifadelerini kullandı.

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