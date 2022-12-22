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Yılbaşının favori yemeği hindinin şaşırtan faydaları

Yılbaşının favori yemeği olan hindi etinin birçok faydası bulunuyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:33
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Hindi etinin birçok faydası bulunuyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği

Yılbaşının favori yemeği hindinin şaşırtan faydaları
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Yılbaşına sayılı günler kala hindi satışları başladı. Yeni yıl sofralarının vazgeçilmez yemeği hindinin birçok faydası bulunuyor.

Hindi, besin değeri açısından oldukça yüksektir. Yüksek selenyum kaynağı olan hindi, birçok hastalığa da iyi geliyor. Hindi eti, mutluluk hormonu salgılanmasını bile destekliyor.

FAYDALARI

Hindi düşük yağ oranına sahiptir.

Kolestrole iyi gelir.

Kansızlığıa iyi gelir.

B1, B2, B3 vitaminleri sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur

Folik asit ihtiyacı hindi etiyle sağlanabilir

Kaliteli bir uyku düzeni sağlar

Kalp ve damar sağlığı için de önemlidir.

Hindi eti besin değeri 100 gram için:
• Protein: 29 gram
• Yağ: 7 mg
• Kalsiyum: 15 mg
• Potasyum: 266 mg
• Fosfor: 178 mg
• Çinko: 2.2 mg

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