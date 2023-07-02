Hindistan cevizi çeşitli kozmetik ürünlerine de nüfuz etmiş sevilen bir meyvedir. Hindistan cevizi içi kolayca yenmesine rağmen dış kabuğu serttir. Peki, hindistan cevizi nasıl soyulur? Hindistan cevizinin faydaları neler?

Hindistan cevizi sert olan bir palmiye türüdür. Meyvesi yenen bu palmiye türünün soyulması kolay değildir. Bunun için keskin ve dayanıklı aletler lazımdır.

HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL SOYULUR?

Öncelikle Hindistan cevizinin suyunu çıkarmanız gerekmektedir. Bunun için sivri bir bıçak ile Hindistan cevizinin üzerindeki noktadan delik açmanız gerekmektedir. Birden fazla delik açmanız daha yararlı olacaktır. Bu deliklerden Hindistan cevizinin suyunu bir bardağa boşaltabilirsiniz. Ardından kalın bir alet ile Hindistan cevizine vurarak kırabilirsiniz.

Meyveyi kırdıktan sonra beyaz kısmını çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca beyaz kısmını rendeleyerek hamur işlerinde kullanma şansınız vardır. Kokusu ve yapısı sayesinde farklı bir tat verecektir.

Hindistan cevizi faydalı ve lezzetli bir meyvedir. Bu meyveyi kırdıktan sonra çiğ olarak zevkle tüketebilirsiniz. Ayrıca suyunu içmenizde herhangi bir sakınca yoktur.

Dışı oldukça sert bir meyve olsa da içi kolayca yenebilmektedir. Ayrıca robot yardımıyla çektiğiniz Hindistan cevizini tatlı, kurabiye ve pastalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Lezzetli olan Hindistan cevizinin faydaları da oldukça fazladır.

Kalsiyum ve demir kaynağı olan Hindistan cevizi C vitamini açısından oldukça zengindir.

Ayrıca potasyum açısından oldukça önemli bir meyvedir. Ayrıca birçok değerli mineralli bünyesinde barındırmaktadır.

Hindistan cevizinin faydaları:

- Hindistan cevizi kansere karşı koruyucudur. Kanserle savaşarak kanser hücrelerini yok etmeye çalışır.

- Bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur.

- Ağız ve diş sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

- İçinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik yapısını güçlendirir.

- İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarına karşı sizi korur.

- Kolesterol seviyesini dengeler.

- Hamile bayanlarda bebeğin gelişmesine katkıda bulunur.

- Cilde güzellik ve canlılık verir.