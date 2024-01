Cevizin faydaları neler? Her gün ceviz tüketilirse ne olur?

Her gün ceviz tüketmek, genellikle dengeli bir diyetin parçası olarak sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Her gün ceviz tüketmek kalp ve beyin sağlığı, kilo kontrolü gibi pek çok konuda sağlığa faydalıdır. Peki, cevizin faydaları neler? Her gün ceviz tüketilirse ne olur?