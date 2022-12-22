Havalimanlarında rastgele korona testi yapılmaya başladı

Hindistan'da Covid-19 vakalarının artması üzerine ülkede hastalıkla mücadelede yeni uygulamaya gidildiği ifade edildi.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, havalimanlarındaki uluslararası yolculara rastgele Covid-19 testi yapılmaya başlandığını açıkladı. Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, küresel salgının henüz bitmediğini söyleyerek, halkı maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Mandaviya, Hindistan'da her gün ortalama 153 Covid-19 vakası bildirildiğini ve ülkede şu an 3 bin 402 kişinin pozitif olduğunu dile getirdi.

