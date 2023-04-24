Hindistan nüfusu haftaya Çin'i geçiyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan nüfusu önümüzdeki hafta Çin nüfusunu geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

Hindistan nüfusu haftaya Çin'i geçiyor

DW Türkçe'nin haberine göre; Hindistan'ın nüfusu hemen hemen 1 milyar 430 milyon kişiye ulaşacak.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Hindistan'ın nüfusunun ay sonunda 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşacağını belirtti.

Çin nüfusunun azalması, Çin'de yıllarca uygulanan tek çocuk politikasının sona ermesi ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle meydana geldi.

Bu politikanın uygulanması, 2016 yılında sona ermiştir. Hindistan'ın nüfusu ise gelecekte de artış gösterecek.

Ancak, giderek artan nüfus, ülkenin elektrik, gıda ve barınma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olacak.

Ayrıca, hem Hindistan hem de Çin'in nüfusları giderek yaşlanmaktadır. Çin, "üç çocuk politikasını" benimseyerek nüfusun yaşlanmasına karşı önlem almaktadır.

Pazartesi günü BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın nüfusunun, bu ayın sonunda, 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması beklenmektedir. Böylece Hindistan nüfusu, Çin nüfusunu yakalamış ve ardından geçmiş olacaktır" denildi. BM'nin her yıl yayınladığı Dünya Nüfus Durumu raporunda, söz konusu kilometre taşına, 2023 yılının ortasında ulaşılacağı belirtilmişti.

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