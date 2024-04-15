Hindistan sokak lezzetleri hijyen konusunda sınırları zorluyor

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Hindistan sokak lezzetleri hijyen konusunda sınırları zorluyor
Hindistan sokak lezzetleri hijyen konusunda tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Hindistan'ın sokak lezzetleri, sosyal medyada sürekli olarak gündemde kalıyor ancak hijyen konusunda sınırları zorluyor. Sokak satıcıları tarafından hazırlanan ve genellikle renkli ve çeşitli lezzetleriyle dikkat çeken yiyecekler, birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ancak, bu lezzetlerin hazırlandığı ortamların hijyenik olup olmadığı konusu da sık sık tartışma yaratıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, sokak lezzetlerinin tadını çıkarırken, diğerleri ise hijyen endişesi nedeniyle uzak durmayı tercih ediyor

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