Hindistan'da 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 67 kişiye beraat

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde mahkeme, 2002'de en az 1000 kişinin öldüğü olaylarda 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 67 kişinin beraatına karar verdi.

Hindistan'da 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 67 kişiye beraat

Hindistan'da Gujarat'ın Ahmedabad kentindeki mahkeme, 28 Şubat 2002'de Müslümanların evlerine saldırarak 11 kişiyi öldürmek suçlamasıyla yargılananlar hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, aralarında iktidardaki Bharatiya Janata Partili (BJP) eski Gujarat Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanı Maya Kodnani ile aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın yöneticilerinden Babu Bajrangi'nin de olduğu 67 kişinin beraatına hükmetti.

67 kişinin beraatıyla 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlananların tamamı davadan beraat etmiş oldu.

Olaylarda 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 86 kişiden 18'i dava sürecinde ölmüş, biri daha önce serbest bırakılmıştı.

Ocakta da Gujarat'taki mahkeme, olaylarda 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

GUJARAT OLAYLARI

Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında trende çıkan yangında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahalleleri ve köylerine saldırmış, çoğunluğu Müslüman olan en az 1000 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, olaylar sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

Modi, 2001-2014 yıllarında Gujarat'ta başbakanlık yapmıştı. (AA)

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