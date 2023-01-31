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Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde 13 katlı bir binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 23:39
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Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı

Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı
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Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde yer alan Dhanbad kentinde bulunan 13 katlı bir binada yangın çıktı.

Binanın 3’üncü katına çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında, 10’u kadın, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yangın sırasında binada bulunan 18 kişinin ise kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dhanbad'da çıkan yangında ölenler için çok üzgün olduğunu belirterek, ölenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi. (İHA)

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