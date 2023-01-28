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İki savaş uçağı düştü

Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:49
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Hindistanda iki savaş uçağı düştü

İki savaş uçağı düştü
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Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Madhya Pradesh eyaletindeki Gwalior Hava Üssü'nden kalkan iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. 

Uçaklardan birinde 2, diğerinde ise 1 pilotun bulunduğu aktarıldı. Hindistan medyasında yer alan haberlerde, düşen uçakların Rus yapımı Sukhoi-30 ile Fransız yapımı Mirage 2000 tipi olduğu; 1 pilotun hayatını kaybettiği, iki pilotun ise uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Havada çarpışma olup olmadığı ve kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor. (İHA)

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