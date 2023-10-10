Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü

Hindistan'ın Ariyalur şehrinde bir maytap fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü

Asian News International'da (ANI) yer alan haberde, dün sabah saatlerinde, Tamil Nadu eyaletinin Ariyalur ilçesindeki bir maytap fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Haberde, patlamada ve ardından çıkan yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ariyalur ve Perambalur'dan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü ve yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi.

Polis, patlamaya dair soruşturma başlatıldığı, fabrika sahibi ve müdürünün ise gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

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