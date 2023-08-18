Hindistan'da şiddet olayları durmuyor. Manipur'da 3 kişi öldü

Hindustan Times'ın haberine göre, Manipur eyaletindeki Ukhrul bölgesi polisi, Kuki etnik grubundan kişilerin yaşadığı Thouwai köyünde meydana gelen çatışmada 3 kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Yetkililer, çatışmada yaralananlara ilişkin bilgi bulunmadığını belirtti.

Yerel basında, yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen çatışmada, Kuki mensuplarını öldürenlerin Meitei topluluğundan silahlı kişiler olduğu iddia edildi.

Güvenlik tedbirlerinin artırılmasının yanı sıra olayla ilişkisi olanları yakalamak üzere, ordu ve polisin ortak operasyon yürüteceği kaydedildi.

MANİPUR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydan gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Oluşturulan 53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken toplamda 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.