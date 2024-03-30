Hindistan'da sokak satıcısı mideleri bulandırdı: İçine mastürbasyon yaptığı ürünleri sattı

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'da sokak satıcısı mideleri bulandırdı: İçine mastürbasyon yaptığı ürünleri sattı
Arabasıyla satış yapan satıcının, dondurmaların içine mastürbasyon yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Hindistan, hijyenik ortamda yapılmayan sokak yemeklerinin görüntüleriyle sık sık gündeme gelmekte. Yakın zamanda çekilen bu video ise apayrı bir boyutta.
Yol kenarında arabasıyla dondurma satışı yapan bir şahsın, ürünlerinin üzerine mastürbasyon yapıp öyle sattığı görüldü. Mideleri bulandıran bu görüntü, bir vatandaş tarafından paylaşılınca polis harekete geçti. İsminin Kaluram Kurbia olduğu belirlenen şahış, tutuklandı.

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