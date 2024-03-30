Kuzeninin küçük kızını taciz eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Kuzeninin küçük kızını taciz eden şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabağlar'da 49 yaşındaki Tahir A. gittiği kuzeninin evinde yalnız bulunan kuzeninin kızı İ.N.'yi taciz ettiği iddia edildi. Tahir A. evden çıktıktan sonra 12 yaşındaki İ.N. yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Tahir A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste bulunarak gözaltına alındı.
İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı çocukların mesajlarından ortaya çıktı. İ.N. son mesajında arkadaşına, “Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım” diye yazdığı belirtildi.
Polislerin gözaltına aldığı Tahir A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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