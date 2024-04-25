Hindistan’da toprak kayması nedeniyle otoyol çöktü

Toprak kayması sonucu Dibang Vadisi'ni ülkenin geri kalanıyla bağlayan 33 numaralı ulusal karayolu çöktü. Yolun bir kısmının tamamen yıkılması nedeniyle ulaşım tamamen kesildi.

Yetkililer, Hindistan ordusunun Çin sınırına ulaşmak için söz konusu yolu kullandığını belirterek, yolun en hızlı şekilde onarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, ayrıca bölge sakinlerine 3 gün boyunca seyahat etmemeli uyarısında bulundu.

Toprak kayması sonucu karayolunun ne kadarlık bir kısmının zarar gördüğü veya onarım çalışmalarının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Bölgede yaşayanlar, toprak kayması nedeniyle endişeli olduklarını ve yetkililerden bir an önce onarım çalışmaları başlatmasını talep ettiklerini ifade ediyorlar.

Hindistan'da muson yağmurları nedeniyle sık sık toprak kaymaları yaşanıyor. Bu tür olaylar can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. Yetkililer, bölge sakinlerini muson yağmurları sırasında dikkatli olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.