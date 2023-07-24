Hindistan'da toprak kayması sonucu 27 kişi öldü. Onlarca kayıp var

Editör: İsa Karaarslan

Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'den yaklaşık 80 kilometre (50 mil) uzaklıktaki Raigadh bölgesindeki Irshalwadi köyünü Çarşamba gecesi heyelanın vurmasından bu yana yetmiş sekiz kişiden hâlâ haber alınamadığı belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre ise şimdiye kadar 27 kişinin cesedine ulaşılmış durumda. Köydeki 48 evin 17'sinin tamamen toprak altında kaldığı belirtildi.