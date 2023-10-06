Hindistan'da yangın: 7 ölü

Hindistan'ın Mumbai bölgesindeki Maharaştra eyaletinde meydana gelen yangında 7 kişi hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı.

KAYNAK: AA
Hindistan'da yangın: 7 ölü

The Times of India gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Mumbai'nin Goregaon bölgesindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mumbai itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların yakındaki hastanelere sevk edildiği, 5'inin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Alevlerin binayı sardığı ve zemin kattaki dükkanlara ve park halindeki araçlara sıçradığı kaydedildi.

Hint basınında yer alan haberlerde yangının yaklaşık 3 saatte söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Maharaştra eyalet Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, bu "talihsiz" olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, yaralılara maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

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