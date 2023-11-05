Hindistan'da yerel seçimler öncesi büyük şok: Parti yöneticisi öldürüldü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde yerel parti yöneticisi, yerel seçime günler kala Maocu isyancılarca öldürüldü.

KAYNAK: AA
Hindistan'da yerel seçimler öncesi büyük şok: Parti yöneticisi öldürüldü

Hindistan basınının yerel polise dayandırdığı haberine göre, iktidardaki BJP Partisinin Narayanpur Başkan Yardımcısı Ratan Dubey, seçim kampanyası esnasında Maocu isyancılar tarafından öldürüldü.

Polis, Dubey'in bir pazar yerinde kesici bir aletle öldürüldüğünü aktardı.

Dubey'in eyaletteki yerel seçimlerden 3 gün önce öldürülmesi dikkati çekti.

HİNDİSTAN'DA MAOCU İSYANCILAR 1967'DEN BU YANA EYLEM DÜZENLİYOR

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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