Hindistan'dan Türk tersanesine kötü haber. Savaş gemilerini kendileri yapacaklar

Hindistan Savunma Bakanlığı’nın beş filo destek gemisi (FSV) için TAİS ile yaptığı anlaşmayı iptal ettiği ortaya çıktı.

Haber Denizde’den Çelik Çelikyaman’ın haberine göre, projeyi devlete bağlı Hindustan Shipyard Limited’in 2.3 milyar dolarlık projeyi tek başına yürüteceği öğrenilirken, ilk geminin çelik kesme töreni, Hindistan Savunma Bakanı Giridhar Aramane’nin de katılımıyla, Vishakapatnam’daki tersanesinde yapıldı.

45 bin ton deplasmana sahip FSV’ler denizdeki gemilere yakıt, su, mühimmat ve depo ikmali yapmak için kullanılacak ve böylece Hindistan Deniz Filosunun limana dönmeden uzun süre operasyon yapmasına olanak sağlanacak.

Bu sayede Hindistan Donanması’nın stratejik erişimi ve hareket kabiliyeti artacak. Gemiler aynı zamanda insanların tahliyesi, insani yardım ve afet yardımı operasyonları için de konuşlandırılabilecek.

Ağustos 2023’de Hindistan Savunma Bakanlığı ile TAIS bir sözleşme yapmış ve gemilerin 2027’den teslim edilmesi planlanmıştı.