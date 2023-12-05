Hindistan'ı kasırga vurdu 8 kişi öldü

Michaung Kasırgası, Hindistan'ın güneydoğusunu derinden etkiledi. Yoğun yağış beraberinde sel felaketini de getirirken Chennai kentinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kasırganın Salı günü öğle saatlerinde Andhra Pradesh eyaleti kıyılarını "şiddetli bir siklonik fırtına" olarak vuracağının ve rüzgarların saatte 100 kilometreye kadar paketleneceğinin tahmin edildiğini söyledi.

IMD bazı bölgelerde "olağanüstü şiddetli yağış" konusunda uyardı.

Tamil Nadu eyaleti başbakanı MK Stalin Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki en kötü fırtınayla karşı karşıyayız" dedi.

Polis Salı günü eyalet başkenti Chennai'de sekiz kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Kasırganın Hindistan'ın güneydoğu kıyılarında, Nellore ile Machilipatnam arasındaki 300 kilometrelik Bapatla kasabası yakınında etkili olması bekleniyor.