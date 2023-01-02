Yılbaşı gecesi misafirini silahla vurdu, kendi kalp krizinden öldü

Karnataka vilayetindeki Shivamogga şehrinde 67 yaşındaki Manjunath Olekar yılbaşı nedeniyle evinde parti düzenledi.

2023'ün ilk dakikalarını havaya ateş açarak kutlamak için silahını hazırlayan Olekar, silahın ateş almasıyla yanında bulunan misafiri 34 yaşındaki Vinay U'yu yanlışlıkla vurdu. Vinay U olay yerinde hayatını kaybederken, şoka giren ev sahibi kısa süre sonra kalp krizi geçirdi. Olekar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan yerel polis, olaya dair soruşturma başlatıldığını belirtti. Silahın ruhsatlı olduğunu kaydeden emniyet sözcüsü Mithun Kumar, ev sahibi Olekar'ın silahını hazırlarken yanlışlıkla tetiğe bastığını ve oğlunun arkadaşı Vinay U'yu vurduğunu söyledi.