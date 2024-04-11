Hindistanlı baba oğluna 18. yaş hediyesi Lamborghini aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistanlı baba oğluna 18. yaş hediyesi Lamborghini aldı
Hindistan'da yaşayan bir baba, oğlunun 18. yaş günü için lüks bir araç olan Lamborghini Huracan STO hediye etti. Bu durum, ülkedeki fakir kesimin varlığı düşünüldüğünde sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Hindistan'da yaşayan bir baba, oğlunun 18. yaş günü için oldukça lüks bir hediye seçeneği olan Lamborghini Huracan STO model aracı satın aldı. Bu durum, ülkedeki geniş fakir kesimin varlığı göz önüne alındığında sosyal medyada geniş çapta tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar, baba-oğul arasındaki bu jestin aşırı lüks ve israf olarak nitelendirirken, diğerleri ise bunun bir aile meselesi olduğunu ve başkalarının karışmaması gerektiğini savundu. Bu olay, Hindistan'da sosyal ve ekonomik dengesizliklerin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne ser

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