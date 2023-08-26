Hindu öğretmen Müslüman öğrenciyi sınıf arkadaşlarına dövdürdü

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir okulda, çarpım tablosunu yanlış ezberleyen Müslüman bir öğrenci, Hindu öğretmeni tarafından sınıf arkadaşlarına dövdürüldü.

KAYNAK: İHA
Hindu öğretmen Müslüman öğrenciyi sınıf arkadaşlarına dövdürdü

İHA'nın haberine göre; olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Öğretmen: “Ona Sert Vurun”

Görüntülerde, Müslüman öğrencinin ayakta durduğu, öğretmenin ise diğer öğrencileri sırayla çağırdığı görülüyor. Öğretmen, öğrencilere “Neden çok hafif vuruyorsunuz? Ona sert vurun. Beline de vurun, yüzü kızarsın” diyor. Akranları tarafından şiddete uğrayan ve gözyaşlarını tutamayan küçük çocuk, okuldan alındı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan’da Ayrımcılık Tartışması

Olay, Hindistan’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık tartışmasını yeniden alevlendirdi. Muhalefet lideri Rahul Gandhi, hükümeti dini hoşgörüsüzlük ile suçladı.

Gandhi, “Masum çocukların zihinlerine ayrımcılık zehri ekmektir. Okul gibi kutsal bir mekanı nefret pazarına çevirmektir” dedi. İnsan hakları grupları ise, Başbakan Narendra Modi’nin göreve geldiği 2014 yılından bu yana Hindistan’da Müslüman azınlığa yönelik nefret suçlarının ve şiddetin arttığını belirtiyor.

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