Hipermetrop nedir? Tedavisi nasıl olur?

Temel olarak bir sağlık sorunu ya da hastalık şeklinde tanımlanamaz. Göze gelen ışınların retinanın arka bölümünde etkileşime girmesi nedeniyle gerçekleşir. Retinanın arka bölgesindeki ışık odaklanması, hipermetroplu bireyin yakındaki nesneleri net bir şekilde görmesini engeller. Bununla birlikte hipermetroplu kişiler uzağı görme konusunda herhangi bir problem yaşamaz.

Hipermetrop Nedir?

Hipermetrop, normal şartlar altında göze gelen ışınların doğru odak noktasında değil de retinanın arka bölümüne odaklanması sonucunda gelişen kırma kusurdur. Tıpkı miyop gibi belli oranda görme kusurunun oluşmasına neden olur. Bu durumun doğru şekilde anlaşılması ve hipermetrobun doğru şekilde kavranması insanın görme sürecinin doğru şekilde bilinmesi gerekir.

Hipermetrop Neden Olur?

Sağlıklı bireylerde normal görme süreci göze gelen ışınlar aracılığıyla gerçekleşir. Dışarıdan gelen ışınlar öncelikli olarak gözün saydam tabakasından geçer. Burada kırılan ışınlar normal şartlar altında göz bebeğinin içerisine giriş yapar ve merceğe ulaşır. Tüm bu süreç, insanın görme eylemini yerine getiren ve milisaniyelerde gerçekleşen bir otonom işlemdir.

Hipermetrop kırma kusuru ise görme sürecinde meydana gelen kırılan ışınlar retinanın tam üzerine denk gelmez. Retinanın arka bölümüne düşen ışınlar hipermetrop oluşmasına neden olur. Hipermetrobun teşhisi ise komplike bir süreç değildir. Dolayısıyla basit bir göz muayenesi ile kolaylıkla teşhis koyulabilir.

Hipermetrop Teşhisi Nasıl Konulur?

Hipermetrop teşhisi, oldukça basit muayene sürecinin ardından kolaylıkla teşhis edilebilir bir göz sağlığı sorunudur. Rutin göz muayenelerinin yanı sıra hipermetrop teşhisi koyarken göz sağlığı alanında geliştirilen teknolojik cihazlar ve kolay sonuç alınabilen tetkikler kullanılır. Göz doktoru tarafından gerçekleştirilen fiziki muayenenin ardından göz testleri yapılarak hipermetrop teşhisi konulur.

Ayrıca hipermetrop teşhisi hakkında bilinmesi gereken en önemli detay çocuklar üzerinedir. Yetişkinlerde hipermetrop belirtileri yetişkinlerin anlayabileceği düzeyde basittir. Çocuklar ise hipermetrop gibi bir kırma kusuru sorunuyla karşı karşıya kaldığının farkına varamayabilir. Dolayısıyla çocuklarda göz muayenesi, rutin olarak gerçekleştirilmelidir.

Hipermetrop Belirtileri Nelerdir?

Hipermetrop belirtileri, yetişkinler için oldukça kolay kavranabilen belirtilerdir. Çok net biçimde yakın objelerin görülmesinde yaşanan sorunlar şeklinde ortaya çıkar. Gündelik yaşam içerisinde yapılan aktivitelerde hipermetrop belirtilerinin açık biçimde gözlemlenmesi mümkündür. Özellikle teknolojik cihaz kullanımı ve kitap okuma ya da yazı yazma gibi gündelik rutin eylemler, hipermetrop belirtilerinin ortaya çıktığı en önemli durumlardır.

Özellikle çocuklarda hipermetrop belirtilerinin ortaya çıkması halinde tedavi sürecine başlanmalıdır. Aksi durumlarda hipermetrop, göz tembelliğine neden olabilir. Bu doğrultuda hipermetrop belirtileri genel olarak şu şekildedir:

Yazı yazma, çizim yapma, okuma ya da bilgisayar veya telefon kullanma gibi durumlarda görme zorluğu yaşanması,

Normal bireylerden fazla olarak göz kırpmak,

Göz üzerinde oluşan yoğun yanma hissi ve ağrılar,

Özellikle yakın nesnelere bakarken göz kısma,

Yakında bulunan nesneleri görme de bulanıklık

Tüm bunlara ek olarak bazı şartlar altında hipermetrop, gözde yoğun yaş hissine ve kızarıklıklara da neden olabilir. Yetişkinlerde bu tarz belirtilerin ortaya çıkması halinde mutlaka göz doktoru muayenesinden geçmeleri gerekir.

Hipermetrop Tedavisi Nasıl Olur?

Hipermetrop tedavisi, temel olarak göze gelen ışınların olması gerektiği gibi retina üzerine düşürülmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda günümüzde geliştirilen üç farklı tedavi yöntemi olduğunu söylemek mümkündür.

Bunlardan ilki gözlüktür. Gözlükler, hipermetrobun derecesine bağlı olarak hastanın kullanımına sunulur. Diğer tedavi yöntemleri ise kontakt lens ve cerrahi müdahaledir. Kontakt lenslerin işlevi gözlükle aynıdır. Cerrahi yöntemlerde ise kırma kusurunun cerrahi müdahale ile giderilmesi amaçlanır.