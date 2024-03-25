Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a emekli çıkışı: Belediye başkanısın 7 kuruş verdin mi bir emekliye?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, AKP’nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok’un, emeklilere 5 bin lira destek ödemesi yapacağına ilişkin vaadine gönderme yaptı.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçilmesi durumunda, emekli vatandaşlara 5 bin TL yardımda bulunacağını ve ihtiyaç sahiplerine 400 lira et ücretinin yerine 15 Nisan’da 2 bin 500 lira ödeme yapılacağını kaydetmişti.

Altınok’un vaadi hakkında Mansur Yavaş’tan cevap geldi. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen bir iftar programında, gündem hakkında açıklamalar yapan Mansur Yavaş, “Hesap vermeyi, şeffaf olmayı artık Türkiye’nin her yerine yayacağız, Ankara’dan başlayacağız. Ankara’daki öğrenciler kendi iline, ilçesine gittiği zaman diyecekler ki biz Ankara’da okuduk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ihaleleri canlı yayınlıyordu. ‘Siz niye yayınlamıyorsunuz’ diye oradaki belediye başkanlarına soracak ve inşallah bu yol olacak.” İfadelerini kullandı.

Eski yönetimde yardımların göze sokularak yapıldığını, şimdilerde ise bir elin verdiğini hiç kimsenin görmediğini ifade eden Yavaş, “Projesi yok diyorlar bize. Ondan sonra da bizim yaptıklarımızı projeye ilişkin şöyle sunuyorlar. ‘Ben başkent kart çıkaracağım. İçine para yükleyeceğim’ diyor. 3 yıldır uyguluyoruz zaten. Nerede yaşıyorsunuz?” ifadelerini kaydetti.

ALTINOK’A EMEKLİ YANITI

Altınok’un yapılmış projeleri vaat olarak sunmasına ve emeklilere ilişkin vaadine çıkışta bulunan Yavaş, “Hiç olmazsa şunu söyle; Ankara’da başkent kart var. Ben devam ettireceğim. Daha fazla para vereceğim. Çünkü bol keseden veriyor. Emeklilere 5 bin verecekmiş. Bir milyon 100 bin emekli var Ankara’da. Ben de diyorum ki siz şu anda belediye başkanısınız. Emekliler 7 aydır mağdur. Yedi kuruş verdiniz mi bir tanesine? Biz düzenli şekilde iki yüz bin kişiye doğal gaz ve et yardımı yapıyoruz.” söyleminde bulundu.