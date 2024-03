Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı 3 ay sürdü. Dünyanın en garip savaşı Türkiye'de gerçekleşti

Tarihin en garip olaylarından biri 1934 yılında Türkiye’de yaşandı. Leylekler ve kartallar arasındaki savaşı Sedat Kaya kaleme aldı.

1934 yılının Haziran ayında başlayıp tüm dünyaya yayılan olay, döneminde New York Times’da bile yayınlandı. Öyle ki söz konusu savaş Kara Harp Okulu'nda okuyan havacılık bölümü öğrencilerine ders olarak okutuldu.

Türk basınında uzun bir süre dizi gibi takip edilen olayda kazanan bakın kim oldu?

İşte Sedat Kaya’nın savaşı anlattığı yazısı:

Kartal güçlüdür, yırtıcı.

Leylek narindir, barışçı.

Bire birde hiç şansı yoktur leyleğin.

Ama ya birleşirlerse.

Yıl 1934'tü.

Aylardan haziran.

Leylek yavruları yumurtadan çıkalı henüz bir ay olmuştu.

İrileşmişlerdi.

Ancak henüz uçamıyorlardı.

Yuvada anne ve babanın getirdiği yiyeceklerle beslenmek zorundaydılar.

Marmara’da sıcak bir ikindi vaktiydi.

Uludağ zirvelerinden inen 6 kartal, Bursa Orhangazi'de bir leylek yuvasına saldırdı.

Anne ve baba leylekleri öldürüp, 4 yavruyu kaçırdılar.

Aradan bir kaç gün geçti.

Yine bir grup kartal, yine Orhangazi'de başka bir leylek yuvasına saldırdı.

Ancak bu kez yuva boştu.

Nasıl haberleştilerse, leylekler yavrularını güvenli bir yere gizlemişti.

Sonra her yerden haberler gelmeye başladı.

Kartallar gruplar halinde leylek yuvalarına saldırıyordu.

Birkaç gün sonra ülkenin dört yanından Bursa, Aydın ve Trakya'ya yüzlerce leylek akın etti.

Aynı şekilde kartallar da toplanıyordu.

İnsanlar çevrelerinde leylek ve kartal sayısının olağanüstü arttığını gözlemliyordu.

Gökyüzünde bir hareketlenme vardı.

Bir şeyler oluyordu.

Leyleklerin ve kartalların toplanması iki ay sürdü.

Aylardan Ağustos'tu.

Aydın'da Menderes deltasında inanılmaz bir savaş başladı.

Havada amansız bir mücadele vardı.

Bir tarafta aç gözlü kartallar, diğer tarafta yuvasını koruyan narin leylekler.

Halk, başı yukarıda bu savaşı izliyordu.

Kartallar güçlü pençeleriyle, leylekler de uzun gagalarıyla savaşıyordu.

İnsanların gönlü leyleklerden yanaydı.

Köylüler yaralanıp yere inen leylekleri tedavi etmeye çalışıyorlardı.

Nineler yaralı leyleklerin başında dua ediyordu.

Hatta Kızılay'ı göreve çağıranlar bile oluyordu.

Kimileri ağaçlara tırmanıyor, yuvalardaki yavru leyleklere yiyecek ulaştırıyordu.

Ülkenin genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bu savaşa müdahale etmesini isteyenler bile vardı.

Ama günler geçiyor, savaş sürüyordu.

İki taraf da kayıplar veriyordu.

Daha da ilginci hem leyleklere, hem de kartallara ülkenin değişik yerlerinden sürüler halinde takviye kuvvet geliyordu.

Herkes birbirine soruyordu.

Bu savaşı kim kazanacak?

Kartallar güçlüydü ama leylekler sayıca üstündü.

Üstelik daha organize idiler.

Genç leylekler kartalları yoruyor, tecrübeli yaşlılar ise yorulan kartala öldürücü gagayı vuruyordu.

Ayrıca insanların yardımı nedeniyle leylekler yerleşim birimlerine yakın bölgelerde savaşıyordu.

Kartalların savaşı ormanlık, dağlık alanlara çekmesine izin vermiyorlardı.

Her yerden ölü ve yaralı haberleri geliyordu.

Sayıları yüzlerle ifade ediliyordu.

Neyse ki günler sonra savaş bitti.

Kazanan sayıca üstün olan leyleklerdi.

Kartallar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu bir kurgu değil.

Bir öykü de değil.

Zaytung haberi hiç değil.

Yaşanmış bir olay.

1934 yılında yüzlerce insanın izlediği ve Cumhuriyet dahil pek çok gazeteye konu olmuş bir savaş bu.

Hatta, o günlerde Türkiye'de bulunan New York Times gazetesinin muhabirinin Amerika'ya bu haberi geçtiği söylenir.

Derler ki, leyleklerin ve kartalların savaşı bir kaç yıl sonra Kara Harp Okulu'nda havacılık dersinde işlendi.

İki tarafın savaş taktikleri öğrencilere anlatıldı.

TÜRK BASININDA YER ALAN HABERLER

NEW YORK TİMES’DA YER ALAN HABER