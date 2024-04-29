Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Kaynak: İHA
Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi
Nevşehir'deki bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan bir kadın, kesilen alarmlar sayesinde yakalandı.

Olaya ilişkin alınan bilgilere göre, alışveriş yapmak için AVM'ye giden E.F. isimli kadın, gözüne kestirdiği ürünlerin üzerinde bulunan alarmları keserek çantasına koydu. Ardından mağazadan çalınan ürünlerle birlikte ayrıldı.

Ancak, kırılan alarmları fark eden mağaza personeli, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık yapan kadının tespitini sağladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının kimliğini belirledi ve çalışma başlattı.

Aynı gün içerisinde çaldığı ürünlerle birlikte yakalanan kadın gözaltına alındı. Çalınan ürünler mağazaya teslim edilirken, zanlı çaldığı diğer ürünlerin bedelini ödeyince mağaza yetkilileri şikayetten vazgeçti. E.F., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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