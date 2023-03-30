﻿Hırvatlar Kuntz'a sahip çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Hırvatistan'a yenilgisi ülke basınında geniş yer buldu.

Sportske Jutarnji, Hırvatistan Milli Takımı'nın lakabı olan Vatreni'yi kullanarak "Türkler, Vatreni'ye karşı mağlubiyetin suçlusunu kısa sürede buldu" manşetiyle çıktı.

Haberde ayrıca "Türk medyası ve taraftarlar Vatreni'ye karşı gol atamamalarının failini aramaya başladı. Genellikle olduğu gibi, ateş hattındaki ilk isim Teknik Direktör Stefan Kuntz" ifadelerine yer verildi.

İŞTE TÜRKİYE YORUMLARI:

T Portal: "Türk yedek kulübesindeki Alman Stefan Kuntz'un mutlu olmak için hiçbir nedeni yoktu. Bunu kendisi de kabul etti. Çünkü Hırvatistan, Türkiye için gerçek haliyle hâlâ ulaşılamaz."

24sata: "Livakovic, senin sayende hayattayız. Hırvatistan, Türkiye'yi 40 bin taraftarın önünde Livakovic, Stanisic ve Kovacic'in olağanüstü performansıyla mağlup etti.

Vecernji: "Doğru. Hırvatistan, Bursa'da zayıf bir görüntüdeydi. Neyse ki maçın ilk 10 dakikasında kaleci Livakovic, Cengiz ve Kerem'in şutlarından sonra mucizevi bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi." (Hürriyet)

