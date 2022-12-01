Katar'da Ivana Knoll yine nefes kesti. Hırvat model hapis tehdidini umursamadı

Hırvat model Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda maçları takip ederken giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası riskiyle karşı karşıya gelmişti.

Knoll, buna rağmen yine korkmadığını gösterdi ve dekolte kıyafetleriyle Hırvatistan'ın Belçika maçında Katar'daki tribünlerde yerini aldı.

Fas maçı sonrası açıklamada bulunan Ivana Knoll, "Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bize bazı özgürlükler tanıyacağını ve herhangi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyordum. Sonra kuralları duydum ve şok oldum. Kıyafet yönetmeliği omuzları, dizleri, göbeği ve her şeyi göstermeyi yasaklıyor ve bende her şeyi kapatacak kıyafet yok. Bence elbisem veya bikinim birini nasıl incitebilir? Lütfen bana bunu açıklayın” demişti.

Knoll, bugünkü Hırvatistan-Belçika maçında da dekolte giysileriyle tribündeki yerini aldı.