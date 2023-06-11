Hırvat model Ivana Knoll İstanbul'da ortaya çıktı. Seyirciler büyük ilgi gösterdi

2022 Dünya Kupası'nda paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında olan Hırvat model Ivana Knoll, İstanbul'da ortaya çıktı.

Dün akşam Manchester City - Inter finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip eden ünlü modele, seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Hırvat model, müsabakada kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen onlarca hayranını geri çevirmedi.

Giydiği dekolteli kıyafetlerle bir anda ünlenen Ivana Knoll, dün akşamki müsabakada da yine dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

KATAR'DA BAŞI DERDE GİRMİŞTİ

Ivana Knoll'un başı, 2022 Dünya Kupası'nda tribünlerde giydiği dekolte kıyafetler sebebiyle derde girmişti.

Hırvat model, Katar'daki yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış ancak daha sonra bir aksiyon alınmamıştı.