Hırvat taraftarlardan savaş çıkartacak pankart. Sırplar deliye döndü

Euro 2024'ün B Grubu'ndaki Hırvatistan - Arnavutluk maçında her iki takımın taraftarlarının "Sırp'ı öldür, öldür, öldür" sloganını atmaları üzerine şampiyonadan çekilmeyi gündemine alan Sırplar, İtalya ile Hırvatistan arasında oynanan maç öncesi açılan pankartla adeta deliye döndü.

Hırvat taraftarların açtığı pankartın üzerinde "Biz ayrıldığımızda gökyüzü ve yeryüzü yanacak" anlamına gelen "Kad krenemo, goreće nebo i zemlja" cümlesi okunuyor. Muhtemelen sizler gibi Alman güvenlik güçleri ve stat yetkililerin de ne olduğunu bilmediği bu söz 4. Muhafız Tugayı'nın komutanı Andrije Matijaš Pauk'a ait.

Pauk, 4 Ağustos - 7 Ağustos 1995'te gerçekleşen Fırtına Operasyonu'nda Hırvatistan 4. Muhafız Tugayı komutanıydı. Söz konusu operasyon Hırvat ordusunun, Sırp işgali altındaki Hırvat topraklarını geri almasıyla sonuçlanmış ve Komutan Pauk, Sırplar tarafından 250.000 masumu öldürmekle suçlanmıştı.

Hırvat ve Sırplar arasında Euro 2024'ün ilk gününden beri devam eden gerginlik açılan bu pankartla daha da artmış durumda. Sırp medyası UEFA'yı bütün olanlara göz yumarak Hırvatları cesaretlendirmekle suçluyor.

UEFA'nın ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nun konu hakkında alacağı karar şimdiden merak konusu olmuş durumda.