Hırvatistan cari açığında hızlı büyüme

Hırvatistan’ın cari açığı, 2024’ün son çeyreğinde 1 milyar 571 milyon euroya ulaşarak, 2023’ün aynı dönemindeki 1 milyar 51 milyon euro seviyesinden belirgin bir artış gösterdi. Bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri mal ticaretindeki açık oldu. Mal açığı, 2023’ün dördüncü çeyreğinde 3 milyar 806 milyon euro iken, 2024’ün aynı döneminde 4 milyar 212 milyon euroya çıktı.

HİZMET GELİRLERİ AZALDI

Ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan hizmet gelirleri, özellikle turizm sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle geriledi. 2023’ün son çeyreğinde 1 milyar 755 milyon euro olan hizmet fazlası, 2024’ün aynı döneminde 1 milyar 676 milyon euroya düştü. Turizmin ülke ekonomisi için kritik bir gelir kaynağı olduğu göz önüne alındığında, bu daralma cari denge üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

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İKİNCİL GELİRLERDE GERİLEME

Hırvatistan’ın ikincil gelir fazlası da 2024’ün son çeyreğinde düşüş gösterdi. 2023’ün aynı döneminde 638 milyon euro olan fazla, 2024 yılında 406 milyon euroya geriledi. Yurt dışından gelen işçi havalelerindeki azalma ve AB fonlarından sağlanan gelirlerin düşmesi, bu gerilemenin başlıca nedenleri arasında yer aldı.

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BİRİNCİL GELİR ARTIŞ GÖSTERDİ

Öte yandan, birincil gelir fazlası artış kaydetti. 2023’ün dördüncü çeyreğinde 363 milyon euro olan birincil gelir fazlası, 2024’ün aynı döneminde 559 milyon euroya yükseldi. Bu artış, ülkedeki doğrudan yabancı yatırımlardan elde edilen gelirlerin yükselmesiyle ilişkilendiriliyor.

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2024 GENELİNDE DIŞ DENGE BOZULDU

Yılın tamamına bakıldığında, Hırvatistan’ın cari açığı 2024’te 1 milyar 59 milyon euro olarak kaydedildi. 2023’te ise ülke 320 milyon euro cari fazla vermişti. 2024 yılında yaşanan bu keskin değişim, küresel ekonomik dalgalanmalar, ithalat maliyetlerindeki yükseliş ve turizm sektöründeki gelir kaybıyla doğrudan bağlantılı.