Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, başbakanlığa aday olacağını açıkladı

Kaynak: İHA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, başbakanlığa aday olacağını açıkladı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, nisan ayındaki seçimlerde muhalefetin başbakan adayı olarak yarışacağını ve kazanacaklarından emin olduğu seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı görevinden çekileceğini açıkladı.

AB'nin Ukrayna politikalarına yönelik sert eleştirileriyle tanınan Milanovic, 17 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerinde muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) başbakan adayı olarak yarışacağını belirtti. Milanovic, SDP Başkanı Pedja Grbin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hepimizin hayatında, konfor alanından çıkmamız, sıradan ve alışılmış olmayı bir kenara bırakmamız gereken anlar vardır. Bu an benim de kapımı çaldı" dedi.

Milanovic, kuracakları "Ulusal Kurtuluş" hükümetiyle kararlı ve temiz bir yönetim vadettiğini belirtirken, "Hırsızları, zalimleri ve yardımcılarını indireceğiz ve bu defa uzun süreliğine olmak üzere geri gelmelerini engelleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Milanovic, "Bu yıl 17 Nisan'da Hırvatistan Parlamentosu için yapılacak seçimlerde SDP listesinden bağımsız aday olarak yarışmaya karar verdim. Galibiyetten emin olduğum seçimlerden sonra Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı görevinden çekilecek ve mecliste yeni kurulacak hükümetle birlikte Hırvatistan Cumhuriyeti hükümetine liderlik etme görevini üstleneceğim. Anayasa çerçevesindeki yükümlülük ve sorumluluklarım çerçevesinde, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı görevime devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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