Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Osijek kentinde bulunan Opus Arena’da oynanacak Hırvatistan - Türkiye karşılaşmasının biletlerinin 8 dakika içerisinde tükendiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak.

Hırvatistan’ın Osijek kentinde oynanacak maçın biletlerinin satışa çıktıktan 8 dakika sonra tükendiği açıklandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili açıklamada, "Beklentiler doğrultusunda, Hırvatistan - Türkiye maçına olan ilgi, Opus Arena Stadyumu’nun kapasitesini (bu karşılaşma için 13 bin izleyici) aştı ve mevcut tüm biletler 15.28 ile 15.36 saatleri arasında tamamen satıldı" denildi.

Stadyumun yüzde 5’lik kısmının Türk taraftarlara ayrıldığı ve dört tribünün tamamı için biletlerin satışa sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Rezerve edilip, ödemesi yapılmayan biletlere bağlı olarak ilerleyen günlerde daha fazla biletin satışa çıkması ihtimali bulunuyor. Türkiye karşılaşmasında bizi dolu bir stadın beklediğini biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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