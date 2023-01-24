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Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı

Hırvatistan'da, temizlik işçileri üç meslektaşlarının işten çıkarılması ve düşük maaş nedeniyle greve gitti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:06
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Hırvatistan'da temizlik işçilerinden işten çıkarılma ve düşük maaş grevi

Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temizlik işçileri, üç meslektaşlarının geçen hafta "işlerini ihmal ettikleri" gerekçesiyle işten çıkarılması ve düşük maaşlar sebepleriyle grev başlatırken, şehrin sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

"Cistoca" isimli temizlik şirketinin greve katılan yaklaşık 1000 çalışanı, işten çıkarılan meslektaşlarının geri alınmaması ve maaşlarında artış olmaması durumunda işe geri dönmeyeceklerini ifade etti.

Cistoca Zagreb Sendikası ise görev yapmayı reddeden işçilerin, maaş ve çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılması talebinde bulunduğunu duyurdu.

Söz konusu işçilerin, plastik atıklarla diğer atıkları aynı kamyona boşaltırken bir vatandaş tarafından görüntüleri çekilmiş, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine "işlerini ihmal ettikleri" gerekçesiyle iş akdi feshedilmişti.

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