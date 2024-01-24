Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin Yeşilhisar Mahallesi Gençlik Parkı kavşağında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yukarı Yoncaağaç Köyü istikametinden Hisarcık ilçesine seyir halindeki Ömer K. (73) yönetimindeki 45 ALR 832 plakalı otomobil Gençlik Parkı kavşağında virajı alamadı ve Belediye Gençlik Parkının duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Ömer K. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alından Ömer K.'nın aracında hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.