Histamin diyeti nasıl yapılır

Histamin bağışıklık ve sindirim sistemi içerisinde görev alan bir tür nörotransmitterdir. Histaminin görevi bedeni çevreden gelen potansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korumaktır. Bağışıklık sistemimize yabancı bir madde girdiği anda kanda bulunan histamin seviyeleri yükselir ve zararlı mikroorganizma ile savaşır. Aynı zamanda sindirimde, bedenin kendi kendini iyileştirmesinde de rol alan histamin her daim kanda bir miktar bulunduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler…

Bazı durumlarda ise kandaki histamin oranı çok yükselir. Beden ürettiği histamini yeterince hızlı atamamaya başlar. Bu da histamin intoleransını meydana getirir. Fakat bu intolerans, glüten intoleransı gibi histamin alerjisini göstermez. Sadece kanda histamin yüksekliğini işaret eder.



KANDA HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİ



Bazı alerjiler, bağırsak mikrobiyotasının dengesizleşmesi, çölyak hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, genetik yatkınlık, yüksek histaminli beslenme kanda histamin yüksekliğine sebep olabilir.

HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Yüksek histamin çoğu zaman alerjiye benzer semptomlarla ortaya çıkar. Fakat alerjiden en büyük farkı uzun süreli olması ve aniden belirmemesidir. Gerçek bir alerjik reaksiyon, alerjen ile bedenin temas ettiği anda, tüm şiddeti ile gerçekleşir. Histamin intoleransı ise bedende uzun bir dönem boyunca biriken histamin sonucu, kademeli olarak yaşanır. Yüksek histamin seviyesini normale getirmek için en etkili yöntem düşük histaminli beslenmeden geçmektedir.



DÜŞÜK HİSTAMİNLİ BESLENME



Düşük histamin diyetinin temel amacı beslenmenin histamin seviyeleri üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Fakat bu sıfır histamin diyeti demek değildir. Çevresel histamin maruziyetini sıfırlamak mümkün olamaz. Bu nedenle amaç; kişi özelinde, elverdiği kadar en aza indirgemektir.



DÜŞÜK HİSTAMİN DİYETİNİN GENEL KURALLARI NELERDİR

Taze, buzdolabına girmeden, uzun süre muhafaza edilmeden tüketilen gıdalarda daha düşük histamin bulunur. Olgunlaşma süreci besinlerdeki histamin seviyelerini arttırır. Buzdolabında bekletmek yerine taze gıdayı hemen dondurmak histamin yükselmesini engelleyen iyi bir muhafaza etme yoludur.



Düşük Histamin Diyeti yaşam boyu değil, kısa bir dönem; negatif semptomlar kalkana kadar sürdürülür. Bu kişiye göre değişmekle beraber 1 haftadan 1 aya kadar sürer.

Fermente gıdaların içinde yüksek histamin bulunur.



İşlenmiş, paketli; koruyucu ve renklendirici içeren gıdaların neredeyse hepsi yüksek histaminlidir.



Kalsiyum, C vitamini, D vitamini, magnezyum, çinko, kuarsetin takviyeleri histamin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.



UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR



Mercimek,

Maya içeren her tür gıda,

Sirke ve sirke içeren her tür gıda,

Konserve gıdalar,

Kırmızı biber, tarçın, karanfil.

Fermente gıdalar; turşu, kombucha, yoğurt,

Eskitilmiş peynirler,

Avokado,

Kuru meyveler,

Nohut,



HİSTAMİN ÜRETİMİNİ TETİKLEYEN GIDALAR

Domates,

Brüksel lahanası,

Ceviz,

Çilek,

Narenciye,

Kivi,

Ananas,

Muz,

Çikolata,

Ispanak,

Kabuklu deniz ürünleri,

Alkol

Enerji içecekleri,

Her türde çay.