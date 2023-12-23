Hitlerin Propaganda Bakanı Goebbels'in propaganda teknikleri. Adamlar tee o zamanlar işi çözmüşler

'Yalana dayalı kara propaganda' sistemi ile hatırlanan Hitler'in Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels, Hitler Almanyası’nın savaşı kaybettiğinin kesinleşmesiyle intihar ederek yaşamına son verdi.

Peki, milyonlarca insanı manipüle edebilen Goebbels’in propaganda teknikleri neydi?

İşte o teknikler:

1. Halkı her zaman ateşle.

2. Hatalı olduğunu veya yanlış yaptığını asla kabul etme.

3. Asla rakibinin üstün yanı olduğunu kabul etme.

4. Asla kendinden başka bir seçeneğe hareket alanı bırakma.

5. Asla kabahat üstlenme.

6. Sadece bir rakibine odaklan ve bütün suçları onun üzerine yık.

7. Halk büyük yalanlara, küçük yalanlara göre daha çabuk inanır

8. Bir yalanı yeteri kadar sıklıkla tekrarlarsan, halk eninde sonunda o yalana inanır.

JOSEPH GOEBBELS KİMDİ

1926'da Adolf Hitler'le baş başa görüştükten sonra Nazi Partisi içinde hızla yükselen Goebbels, 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmeleriyle birlikte 13 Mart 1933'te "Kamuoyunu Bilgilendirme ve Propaganda Bakanı" oldu.

Yahudiler ve Nazi karşıtı yazarlar tarafından yazılmış 20 binden fazla kitabı 10 Mayıs 1933'te Berlin'in Bebel Meydanı'nda yaktıran Goebbels, zamanla Almanya'daki bütün haber kaynakları üzerinde tam kontrol sağladı.

Propaganda Bakanlığı’nın başında olan Goebbelsi, Almanya tarafından işgal edilen ülkelerin yayın tesislerini devraldı ve halkın güvenini kazanmanın bir yolu olarak halihazırda bulunan spikerleri kullanarak hazırlanan materyalleri yayınlamaya başladı. Hem Almanya’da hem de Almanya’nın işgal ettiği ülkelerdeki medyanın çoğu yönü Goebbels ve departmanı tarafından baskı altında tutuluyordu.