Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu

Hizbullah’ın İsrail’e ait 2 tankı havaya uçurduğu anlar gündem oldu.

Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu

İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3 bin 595'i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti.

HİZBULLAH TANKLARI VURDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle bölgedeki yüksek gerilimin ortasında kalan Hizbullah, Filistin sınırında işgal güçleriyle önleyici çatışmalara giriyor.

Son olarak sınır hattındaki iki İsrail tankını gözüne kestiren Hizbullah, tanksavar füzelerle iki tankı da havaya uçurdu. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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İSRAİL ORDUSU: KARŞILIK VERİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Lübnan tarafından sınırdaki iki ayrı bölgede yer alan askeri noktalara ateş açıldığı belirtildi.

Lübnan-İsrail sınırı, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalara ve karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

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