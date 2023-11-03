Hizbullah bugün ne açıklayacak? Tüm dünyanın gözü bu konuşmada

İsrail ile HAMAS arasında devam eden savaşta iki taraf da ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözü savaş bölgesine çevrilmiş durumda. Olası bir dünya savaşından korkulurken Hizbullah’ın bugün yapacağı açıklama da merakla bekleniyor.

HİZBULLAH’IN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTU

Haberler.com’da Onur Bayram imzalı habere göre, Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam eden İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 49 Hizbullah üyesi yaşamını yitirdi. Hizbullah'ın kayıplarının bu kadar yüksek olması ve Gazze'den gelen katliam görüntüleri örgütün üzerindeki baskıyı artırıyor. İsrail'e karşı bir direniş örgütü olarak kurulan Hizbullah'ın savaşa girerek kuzeyden bir cephe açmasını isteyenler olduğu gibi buna karşı çıkanlar da var.

Lübnanlı siyasiler de savaşın kendi ülkelerine sıçramasını önlemek için çaba sarf ettikleri yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Hizbullah'ın savaşa girmesine karşı çıkanların en büyük endişesi böyle bir durumda Gazze halkının yaşadığı katliamın kendi başlarına da gelmesi. Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan ve bir ay süren 2006'daki savaşı hatırlayan birçok Lübnanlı, İsrail güçlerinin sadece silahlı unsurları değil sivilleri de hedef aldığını çok iyi biliyor.

Bu savaşta İsrail birçok sivil altyapıyı da vurarak büyük çoğunluğu sivil olmak üzere bin 191 Lübnanlıyı öldürmüştü. Hizbullah'ın saldırılarında ise 121 İsrail asker ile 44 sivil yaşamını yitirmişti.

Hizbullah'ın şu ana kadar izlediği strateji, genel olarak "sınırı geçip savaşa girmeden İsrail ordusunu kuzeyde meşgul etme ve böylece tamamen Gazze'ye odaklanmasını önleyerek Hamas'ın üzerindeki baskıyı azaltma" taktiği şeklinde değerlendiriliyor.

HİZBULLAH’I ABD DÜŞÜNDÜRÜYOR

İsrail'in Lübnan sınırında AA'ya konuşan İsrailli Binbaşı David Baruch da bu görüşü dile getirmiş ve şu durumda kuzeyden ikinci bir cephe açılmasını istemediklerini söylemişti.

Hizbullah'ı düşündüren bir diğer nokta da ABD'nin bölgedeki askeri varlığı. İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e yeni savaş gemisi gönderme kararı almasını değerlendiren İsrailli komutan Baruch, bu hamlesiyle ABD'nin "bölgedeki birçok aktöre mesaj" verdiğini söylemişti. Hizbullah'ın savaşa doğrudan dahil olması halinde sadece İsrail'i değil ABD güçlerini de karşısında bulması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

DEV EKRANLARDA YAYINLANACAK

Tüm bu faktörlerin gölgesinde yarın gerçekleşecek olan Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması Beyrut, Baalbek ve Sur gibi şehirlerde altı ayrı noktada kurulan dev ekranlarda izlenecek. Bu şekilde Hizbullah'ın İsrail'e "tabandan güçlü bir desteğe sahip olduğu" mesajını vereceği de Lübnan'da konuşulanlar arasında.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Lübnanlı siyaset uzmanı Bahaddin Şehadi, Nasrallah'ın bir savaş ilanında bulunmasını beklemediğini ancak ilerleyen günlerde böyle bir ihtimalin var olduğunu söyledi.

Burada esas karar alıcının Hizbullah'ın değil, İran olduğu görüşünü dile getiren Şehadi, "Nasrallah muhtemelen yarın şimdiye kadar yaptıklarını söyleyecek, Hamas'ı destekleyecek, dünyayı İsrail'in zulmünü desteklemekle suçlayacak. İsrail'i tehdit ederek kırmızı çizgilerden bahsedecek, 'Gazze işgaline devam eder, katliama devam edersen ve Hamas zor duruma düşerse savaşa gireriz' diyecek." ifadelerini kullandı.

HAMAS YORUM YAPMIYOR

AA muhabirinin ulaştığı Hamas Uluslararası Medya sorumlusu Velid Kilani, yarınki Nasrallah konuşmasından ne bekledikleri yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

"Siyasette beklentiler değil, gerçeklikler var. Hasan Nasrallah Bey'in ne söyleyeceğine dair tahminler çok ve birçok senaryo var. Ben şahsen ne söyleyeceğine dair bir açıklamada bulunmak istemiyorum çünkü bir bilgim yok. Kimisi durumun olduğu gibi kalacağını söylerken bazıları da olayın daha fazla tırmandırılacağını ifade ediyor. Bir kısım da bazı sürprizleri duyuracağını (Nasrallah'ın) söylüyor. Ben o yüzden bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçınıyorum."

Başkent Beyrut'un kalbi niteliğinde olan Hamra caddesinde AA muhabirine konuşan Lübnanlılar da Hizbullah'ın pozisyonuyla ilgili farklı görüşler dile getirse de hepsi Gazze'de yaşanan katliama tepki göstererek İsrail'e yönelik öfkelerini dile getirdi.