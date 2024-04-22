Hizbullah, İsrail'in askeri mevzilerine saldırı düzenledi

Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'in askeri mevzilerine saldırı düzenledi
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait askeri mevzilere katyuşa füzeleri ve çeşitli silahlarla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hareketin yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in 91. Tugayı’nın bulunduğu Ein Zetiem bölgesindeki askeri üsse onlarca füze fırlatıldı.

Ayrıca, Lübnan’a ait olduğu belirtilen ve İsrail’in işgali altındaki Kafr Şuba Tepeleri’nde yer alan es-Smaki Askeri Üssü ile Lübnan’ın Vzani köyü yakınlarındaki İsrail askeri mevzilerine topçu atışları ve güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında süregelen çatışmalarda, Hizbullah mensubu 283 kişi, Lübnanlı sivil 54 kişi, Emel Hareketi’nden 18 kişi, Hamas’tan 13 kişi, İslami Cihad’dan 12 kişi, İsrailli sivil 7 kişi ve İsrail askerlerinden 12 kişi hayatını kaybetti.

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