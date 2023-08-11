Hizbullah'a desteğini yineleyen İran: İsrail'in varlığına son verilmeli

Ülkesinin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı desteklemeye devam edeceğini yineleyen İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade "İsrail'in varlığına son verilmeli" dedi.

KAYNAK: AA
Hizbullah'a desteğini yineleyen İran: İsrail'in varlığına son verilmeli

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Marun el-Ras köyünü ziyaret eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, "İsrail'in varlığına son verilmeli." dedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Celalzade, Lübnan temasları kapsamında beraberindeki heyetle ülkenin güneyinde Filistin-İsrail sınırında yer alan Marun el-Ras köyündeki İran Bahçesi'ni ziyaret etti.

Celalzade, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin İsrail hakkındaki bir sözüne atıfta bulunarak, "İsrail'in varlığına son verilmelidir. İmam Hamaney de Siyonist oluşumun 25 yıldan daha fazla sürmeyeceğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı desteklemeye devam edeceğini yineledi.

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Öte yandan İsrail sınırındaki köyde İran heyetini karşılayanlar arasında bulunan Lübnan Meclisindeki Hizbullah Milletvekili Hasan Faddallah, yıllardır Lübnan halkına sunduğu yardımlardan ötürü İran'a teşekkür etti.

İran'dan Lübnan'a uzanan yardım eline işaret eden Faddallah, "Özellikle ABD'nin yaptırımları üzerinden, Lübnan'a gelen oksijeni ve tüm yardımları kesmek isteyen taraflar var." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Celalzade, dün başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Filistinli siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelmişti.

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