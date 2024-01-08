Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde Hizbullah’a ait bir aracı hava saldırısıyla vurdu. Saldırıda, Hizbullah’ın üst düzey saha komutanlarından birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hedefi olan komutanın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyrut merkezli LBCI TV, saldırıyı doğrulayan bir haber yayınladı. Haberde, saldırının İsrail’e ait bir insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildiği ve Hizbullah’ın saha komutanlarının bölgede keşif faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA da saldırıyla ilgili bir haber yayınlarken, haberde, Hirbat Slim’de park halindeki bir aracın İsrail’in insansız hava aracıyla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah ise saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İsrail ile Hizbullah arasında son aylarda sınır bölgesinde çatışmaların şiddeti artarken, Hizbullah, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sınırı aşan roketler ateşlemeye devam ediyor. İsrail de Hizbullah’ın askeri mevzilerini hedef almaya devam ediyor.