Hizbullah'tan İsrail'e 62 roketle saldırı

Lübnan Hizbullah’ından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in Meron hava üssüne 62 roket atıldığı aktarıldı. Saldırının ardından İsrail'in kuzeyinden siren sesleri yükseldi. Can kaybı veya hasar bilgisine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 40 civarında roket atıldığı, ordunun roket saldırısından sorumlu olduğu ifade edilen gruba karşı saldırı düzenlediği ve Lübnan'daki Hizbullah noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

HAMAS’IN KİLİT İSİMLERİNDEN ARURİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. 57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yardımcısı ve Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak biliniyordu. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşamaya başladı. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri’yi ölümle tehdit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da El Aruri’yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN DİĞER 6 İSİM

Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da öldürüldü.