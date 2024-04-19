Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada

Kaynak: İHA
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarpması sonucu yaşlı bir adam ağır yaralandı.

Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüntülendi.

Olay, Oba Mahallesi Çevreyolu'nda saat 11.30 sularında meydana geldi. S.K. (31) yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçerken Ali A. (64) adlı yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ali A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Kazanın anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar net bir şekilde görüldü, yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu belirlendi.

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