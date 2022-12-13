Hızlı kilo vermek isteyenler çeşitli kolay yağ yakan ürünlere başvuruyor. Kış aylarında kilo kontrolü sağlayarak hızlı kilo vermek isteyenler için uzmanların tavsiye ettiği bazı ipuçlarını hazırladık. Peki, Hızlı kilo nasıl verilir? Kiloyu kontrol altına almak için ne yapılır?

Kış aylarında kilo kontrolü sağlamak ve fazla kilo almaktan kaçınmak için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Her gün düzenli ve dengeli beslenerek, sağlıksız diyetlerden uzak durarak ve egzersiz yapmayı ihmal etmeyerek kalıcı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

HIZLI KİLO NASIL VERİLİR?

Mutlaka kahvaltıyla güne başlamayın

Ancak kahvaltının atlanması metabolizma hızını yavaşlatır. Çünkü gece boyunca mide çok aç kalır ve kahvaltı yapılmadığında bu açlık süresi uzar.

Kilo vermek için metabolizmanızın hızlı çalışması gerekir. Bu sebeple de mutlaka güne kahvaltı yaparak başlamanız önerilir.

Mutlaka su için

Sağlıklı ve kalıcı zayıflamanın ilk kurallarından biri de gün içerisinde bol su içmek. Yeterli su tüketimi, sağlıklı kilo verme sürecinin olmazsa olmazıdır.

Metabolizmanızın hızlı çalışması ve yağ yakımını desteklemeniz için vücudunuz suya ihtiyaç duyar.

Su ayrıca sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuttaki ödem ve toksinleri de kısa sürede atar. Zayıflamak için ve vücut sağlığınız için her gün 2 litre su içmeniz önerilir.

Geç saatlerde yemek yemekten kaçının

Gün batımıyla birlikte vücudunuzun metabolizma hızı da yavaşlayamaya başlar. Uykudan kısa bir süre önce yenilen yemekler vücutta yağ olarak depolanır.

Geç saatte tüketilen besinler yağ yakımını daha zor hale getirir. En son öğün, uyumadan en az 2-3 saat önce yapılmalıdır.

Ayrıca uyku öncesi yemek yemek mideye rahatsızlık hissi de verir. Bu durum sonucunda da kaliteli uyku uyuyamazsınız. Vücut sağlığınız için ve kilo kontrolü sağlamak için gece yemelerini mutlaka bırakın. Uyku öncesinde sadece su için.

Lifli gıdalar tercih edin

Lif oranı yüksek besinler gün boyu tokluk hissi sağlayarak fazla kalori alımınızı engeller. Sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi yüksek lif içeriğine sahip besinler arasında yer alır.

Lifli besinler tokluk hissini uzatır ve kan şekerini dengede tutar. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı engeller. Her öğünde mevsim sebzelerinden oluşan salata, yemek lif ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur.

Bitki çayı için

Bitki çayları metabolizmayı hızlandırır. Düşük kalorili oldukları için kilo almanıza sebep olmaz. Vücuttaki yağ yakımını desteklerler.

Bitki çayları içinde en hızlı kilo vermenizi sağlayan çay yeşil çaydır. Yeşil çay kilo vermeyi destekler ve vücudunuzdaki yağları parçalar. Her gün 1 fincan yeşil çay içerek sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo verebilirsiniz.