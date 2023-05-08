Hızlı tren hattı ile Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattıyla seyahat süresinin Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşeceğini bildirdi.

Hızlı tren hattı ile Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini belirtti.

Ülke genelinde 1400 kilometrede tren işletmeciliği yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, buna yeni açılan Ankara-Sivas Hattı'yla 400 kilometre daha ilave edildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, toplam demir yolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıktığına işaret ederek, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğunu, planları da bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

Önlerindeki yılların hızlı tren yılları olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

hizli-tren-hattiyla-trabzon-ankara-arasi-45-saate-dusecek-yenicag1.webp

"SAMSUN-SARP DEMİR YOLU PROJESİ HIZLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bu projelerden birinin de "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizdi.

Karaismailoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesi için hızlı adımlar atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz."

Doğru zamanda doğru yatırımlar yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımlara imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi Magazin
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi
Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı Dünya
Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı
Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı Ekonomi
Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı
Pencereden alevlerin çıktığı yangında şans eseri facianın eşiğinden dönüldü Güncel
Pencereden alevlerin çıktığı yangında şans eseri facianın eşiğinden dönüldü
Uçağın tekerleği inişte paramparça oldu. İşte o anlar Dünya
Uçağın tekerleği inişte paramparça oldu. İşte o anlar
Şevval Sam karavanı ‘Prenses’le tatile çıktı Magazin
Şevval Sam karavanı ‘Prenses’le tatile çıktı
CHP'li Gürer çiftçiye verecekleri destekleri tek tek sıraladı Ekonomi
CHP'li Gürer çiftçiye verecekleri destekleri tek tek sıraladı