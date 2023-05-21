Hızlı ve Öfkeli Manisa

Manisa’da bir araya gelen modifiye tutkunları kıyasıya rekabet etti.

Hızlı ve Öfkeli Manisa

İHA

Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik, Drift ve Desibel kategorilerinde yarışan araçlar kıyasıya rekabet etti. Festivalde modifiye tutkunlarına seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, şunları kaydetti:

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“Modifiye araçların sergilendiği ve kıyasıya rekabetin olduğu festivalimizin bu yıl 5.ncisini düzenledik.

aw895675-05.jpgCadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği ile düzenlediğimiz bu etkinliklerde gençlerimizin heyecanını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz.

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Belediye olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bu güne destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz”

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Etkinliğine katılarak keyifli zaman geçiren vatandaşlar, Başkan Çerçi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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